Jadrolinija načrtuje posodobitev flote

Hrvaško državno podjetje Jadrolinija je v prvih osmih mesecih letos prepeljalo 9,5 milijona potnikov, kar je na ravni lanskega leta. Število prepeljanih vozil pa se je povečalo za dva odstotka na 2,8 milijona. V družbi načrtujejo posodobitev flote, med prednostnimi nalogami pa je tudi povečanje varnosti. Na najprometnejših povezavah poteka plovba neprekinjeno, 24 ur na dan, na vrhuncu poletne sezone pa imajo tudi do 600 odhodov na dan. V floti Jadrolinije je 58 ladij povprečne starosti 27,8 leta, kar je po navedbah podjetja manj od evropskega povprečja, ki znaša 33 let.

Jadrolinija ima od februarja novo začasno upravo, potem ko je skupščina podjetja po lanski hudi nesreči trajekta Lastovo odpoklicala dotedanjo upravo družbe. V Malem Lošinju so avgusta lani umrli trije člani posadke, eden pa je bil huje ranjen.