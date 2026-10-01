Triglavski ledenik izginja

Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki ga opazujejo že vse od leta 1946, so konec avgusta za STA povedali, da se je Triglavski ledenik v Julijskih Alpah že pred leti zmanjšal na posamezne ostanke ledu in da je glede na stanje konec avgusta zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki povsem izginili že do konca letošnje talilne sezone.

Talilna sezona traja praviloma pol leta, in sicer od začetka maja do konca oktobra, ko je povprečna mesečna temperatura zraka na bližnji Kredarici (2513 metrov nadmorske višine) nad lediščem. Toda septembra je bila ta temperatura za več kot tri stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem (1991-2020), podobno je bilo junija in avgusta. Zadnje septembrske dni sežejo najvišje dnevne temperature zraka prek 12 stopinj Celzija. »Letošnja in hkrati tudi zadnja talilna sezona bo skoraj zagotovo najtoplejša po letu 1955,« pojasnjuje raziskovalec Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela ledenika je na Triglavskih podih na nadmorski višini okrog 2470 metrov, pod steno Malega Triglava. Na daljši stranici je v zadnjih dneh meril približno pet metrov, na najdebelejšem delu pa je njegova debelina znašala le še približno pol metra. Zadnja leta so razkosane ledeniške zaplate na tem delu podov merile manj kot 0,2 hektarja, pred desetletjem še hektar.

Poleg zadnjega ostanka glavnega dela ledenika sta višje v stenah Triglava vidni še dve zaplati ledu. Ti sta po pojasnilih raziskovalca Pavška že desetletja izven območja, ki so ga nekdaj merili kot enotni ledenik. Nekoliko nižje od zadnjega ostanka je najti še nekaj ledenih zaplat, ki pa niso vidne, ker jih prekriva debela plast grušča. »Po 80 letih rednih meritev smo prišli do točke, ko ne spremljamo več samo krčenja Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje. Zadnji posnetki kažejo, da izginjajo pred našimi očmi še zadnji koščki ledu,« poudarja Pavšek. »Ostaja pa led pod površjem, natančneje v bližnjem Triglavskem breznu, kjer je na globini 250 metrov eno večjih jamskih ledenih teles«.