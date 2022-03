Janša, Morawiecki in Fiala danes v Kijevu

Premierji Poljske, Češke in Slovenije, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša bodo danes obiskali Kijev, kjer se bodo srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom, je sporočila poljska vlada. Obisk so potrdili tudi v Janševem kabinetu. Kijev bodo obiskali kot predstavniki Evropskega sveta, so sporočili iz kabineta slovenskega premierja.

»Obisk je organiziran po posvetovanju s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Namen obiska je potrditev nedvoumne podpore celotne Evropske unije suverenosti in neodvisnosti Ukrajine. Cilj obiska je tudi predstavitev širokega paketa podpore Ukrajini in Ukrajincem,« so, tako kot pred tem poljska vlada, sporočili iz Janševega kabineta.

Kot so dodali, je bila mednarodna skupnost seznanjena z obiskom s strani mednarodnih organizacij, med drugim s strani Združenih narodov.

Premierjem se bo na obisku pridružil tudi namestnik predsednika poljske vlade ter predsednik odbora za nacionalno varnost in obrambo Poljske Jaroslaw Kaczynski.

Nekateri mediji so sicer poročali, da za obisk trije premierji naj ne bi imeli formalnega mandata Evropskega sveta.