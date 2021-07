Janša nad sodnike in medije, Hojs o svinji v evropski birokraciji

Tuji dopisniki so v prvih dveh dneh slovenskega predsedovanja Svetu EU po lastnih besedah doživeli marsikaj nenavadnega, pri čemer sta z nediplomatskimi potezami nase opozorila tako slovenski premier Janez Janša kot notranji minister Aleš Hojs. Janšo čaka v torek nastop v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer lahko pričakuje ostre kritike iz vrst socialdemokratov, liberalcev, zelenih in levice.

Na Brdu pri Kranju, kjer je slovenska vlada gostila Evropsko komisijo, je že četrtkov uvodni dan slovenskega predsedovanja (ob kritikah predsednice komisije Ursule von der Leyen zaradi ravnanja slovenske vlade na področjih svobode medijev in pravosodja) zaznamoval incident, ko je izvršni podpredsednik komisije Frans Timmermans zavrnil udeležbo na skupinskem fotografiranju s člani slovenske vlade. »Preprosto ne morem biti na istem odru kot premier Janša,« je po poročanju britanskega Financial Timesa, ki je ta dan označil kot »turbulenten začetek predsedovanja«, dejal nizozemski politik.

Petkov drugi dan predsedovanja pa ni znižal napetosti. Janša je na brifingu na Brdu pri Kranju bruseljskim novinarjem pokazal video, ki po njegovem prikazuje stanje medijev v Sloveniji. Novinarji, prisotni na brifingu, so na Twitterju ocenili, da je bil to eden najbolj nenavadnih trenutkov na novinarskih poteh bruseljskih dopisnikov ob začetkih predsedovanj Svetu EU.

Za dodatno začudenje pa je poskrbel notranji minister Aleš Hojs. Ko so ga tuji dopisniki vprašali o tvitu, v katerem je komentiral incident z rumenimi jopiči na protivladnih protestih v Ljubljani z besedami »ne meči biserov med svinje«, je najprej odgovoril, da ni nikogar označil za svinjo. Kasneje je dodal, da bi lahko po tem, kar je slišal v četrtek, morda tako označil nekoga drugega, a da te osebe ni na Prešernovem trgu, ampak sedi visoko v evropski birokraciji. Novinarji so najprej pomislili, da s tem najverjetneje misli na Timmermansa, ki se ni udeležil skupinskega fotografiranja, a je Hojs na Twitterju to zanikal.