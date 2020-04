Janša navzgor, polom Šarca

Če bi v Sloveniji danes izpeljali volitve, bi glede na okoliščine prepričljivo slavila stranka SDS, daleč za njo bi bila LMŠ, njeno drugo mesto pa bi ogrožala SD, izhaja iz raziskave Vox populi časopisa Dnevnik. Tretja vlada Janeza Janše je deležna izdatne podpore javnosti (64 odst.), večina anketirancev pa ukrepe proti koronavirusu ocenjuje kot pravšnje.

Podrobnejši pregled, kdo bi lahko bil na osnovi Vox populi na koalicijski strani najbolj zadovoljen, pokaže, da je to prav gotovo Janševa SDS. Po prevzemu primata februarja letos se je na vrhu utrdila pri okoli 23-odstotni podpori. Če na eni strani največja koalicijska stranka slavi, so lahko v drugih koalicijskih strankah bolj zaskrbljeni. Sadove uspešnega dojemanja dela vlade so namreč želi le v SDS, medtem ko so bili v SMC, NSi in DeSUS deležni aprilske suše. SMC in DeSUS sploh ne bi prišli v parlament.

Posebna zgodba so opozicijske stranke. Tretji mesec zapored se potrjuje, da bo odstop predsednika vlade Marjana Šarca zapisan v učbenike slovenske novejše politične zgodovine kot popoln polom. Če bi bile volitve danes, bi LMŠ prejela le nekaj manj kot 10 odstotkov glasov, SD 8,9 odst., na četrto mesto bi se uvrstila Levica (6,1 odst.)