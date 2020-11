Janša povzročil vihar in zadrego

Jutrišnji videosestanek voditeljev držav članic EU bo glede na dogajanja zadnjih dni mučen. Madžarska in Poljska sta v ponedeljek napovedali veto na načrt, s katerim bi EU zdravila gospodarstvo, v že težkih razmerah pa je olje na ogenj prilil še slovenski premier Janez Janša.

Predsednik slovenske vlade je na vse voditelje držav članic EU, na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in na vodjo Evropske komisije Ursulo von der Leyen naslovil štiri strani dolgo pismo, v katerem je obtožil evropske inštitucije, da se do Madžarske in Poljske obnašajo nepošteno oz. da uporabljajo dvojna merila. Po mnenju Janše ni pošteno, da je spoštovanje evropskih standardov vladavine prava pogoj za prejemanje del sredstev iz programa za okrevanja. »Danes številni mediji in nekatere politične skupne v Evropskem parlamentu odkrito grozijo z uporabo instrumenta, napačno poimenovanega ‘vladavina prava’, da bi z večinskim glasovanjem disciplinirali posamezne države članice,« je napisal Janša, ki je med drugim zapisal, da nihče ni problematiziral demokratičnih standardov v Sloveniji leta 2014, ko naj bi nekatere sile »ukradle« volitve.

Iz Evrope uradnih odzivov še ni, zato pa Janševo pismo odmeva v slovenski politiki. Tri vladne stranke SMC, NSi in Desus so izrazile začudenje nad pismom in poudarile, da vsebina ni bila dogovorjena. Predsednik republike Borut Pahor je zavrnil namige o »ukradenih« volitvah in poudaril, da je treba dogovore na ravni EU spoštovati. Opozicijske stranke pa pozivajo k nezaupnici.