Janša proti Čeferinu (in obratno)

V slovenskih medijih močno odmeva polemika »na daljavo« med predsednikom vlade Janezom Janšo in predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom. Janša, ki Čeferina sicer ni izrecno omenil, je v torek pred TV kamerami v živo v Cankarjevem domu govoril tudi »o kriminalnem dejanju spregleda širjenja virusa z nogometnih spektaklov, zaradi katerih je že in še bo umrlo na deset tisoče ljudi. Nekatere nogometne tekme zaradi pohlepa po denarju niso bile odpovedane niti po tem, je dodal, ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo.«

»Obtožbe so tako nesmiselne, da jih ni vredno niti komentirati,« se je odzval Čeferin, ki v zadnjem času prejema veliko predlogov o vstopu v slovensko politiko. Odziv Janše je bil po mnenju številnih novinarjev in komentatorjev pričakovan glede na izjavo predsednika Uefe, ki je bil v enem od intervjujev pred dnevi precej kritičen do slovenske vlade. Izjavil je namreč, da »ne more več gledati te vsakodnevne črnogledosti in apokaliptičnosti v javnih nastopih vodilnih politikov.«