Januar se bo zaključil brez novih vremenskih poslabšanj

Do konca meseca po zdajšnjih izračunih ni pričakovati omembe vrednih vremenskih poslabšanj. Na obzorju ni videti vremenskih front ali ciklonskih območij, ki bi lahko občutneje vplivali na vreme pri nas. Mesečna padavinska slika se tako po vsej verjetnosti ne bo spremenila, padavinski primanjkljaj pa se bo povečal. Povečini je v FJK v letošnjem januarju doslej padlo od 15 do 30 litrov dežja na kvadratni meter, kar je v najboljšem primeru polovica mesečnega normalnega povprečja, povečini pa le približno tretjina. Do občutnejšega poslabšanja pa bi lahko po zdajšnjih dolgoročnih izračunih lahko prišlo ravno ob prestopu meseca, takoj v februarju, ko naj bi se padavinska bilanca predvidoma vsaj delno izravnala.

Do konca meseca bo prevladovalo stanovitno vreme s pogosto jasnino, kmalu pa bi lahko grozili novi temperaturni obrati, ob katerih bi se lahko v nižinah pod anticiklonom kopičil bolj vlažen in hladnejši zrak. V bližnji prihodnosti sicer za zdaj vsaj do polovice prihodnjega tedna kaže na prevladujočo jasnino. Noči bodo razmeroma mrzle in se bo živo srebro v nižinah ter na Kraški planoti povečini spuščalo pod ničlo, čez dan pa se bo vzpenjalo do okrog 8 do 10 stopinj Celzija.