Januarja in februarja je bilo občasno topleje kot danes, kar občutno pa aprila

Ob zadnjih vplivih hladne višinske doline in dotoku njenega najhladnejšega zraka smo se danes prebudili v za ta čas mrzlo jutro. Na Kraški planoti se je živo srebro ponoči spustilo pod 12 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 13 stopinj Celzija in ob morju malo pod 16 stopinj Celzija. Občutek mraza pa je povečevala burja. V Boljuncu smo ob 4.40 namerili njen najmočnejši sunek 62,8 km/h.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila +7,2 stopinje Celzija, kar je za okrog 4 stopinje Celzija manj od dolgoletnega povprečja. Zdajšnje povprečne temperature ozračja bi sodile po dolgoletni normalnosti v začetek maja. Velja pa pripomniti, da je bilo letos ozračje občasno toplejše v januarju in februarju. V januarju je šlo sicer za muhi enodnevnici, in sicer 25. in 27. januarja, ko je radiosonda na isti višini namerila +11,8 in +8 stopinj Celzija. V februarju pa je temperatura na tej višini presegala današnjo vrednost v šestih zaporednih meritvah med 3. in 5. februarjem, ko je temperatura na tej višini dosegla kar +11,8 stopinje Celzija. Lahko pa tudi dodamo, da je bilo letos 7. aprila kar za 9 stopinj Celzija topleje kot danes. Tistega dne je radiosonda na isti višini namerila +16,2 stopinje Celzija.

Izrazitejše kratkotrajne advekcije toplega zraka v zimskih mesecih sicer niso ravno redke, kot tudi ne ohladitve v toplejših mesecih. Gre pa za podatke, ki potrjujejo, da je bila letošnja vremenska slika doslej kar razgibana.

Danes ponoči je marsikje prehodno deževalo, pojavljale so se tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Danes dopoldne bo povečini še spremenljivo ali oblačno, mestoma bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja. V popoldanskih urah se bo vreme povečini izboljšalo in ponekod delno razjasnilo.

Od jutri do nedelje bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno manjšo nestanovitnostjo. Iz dneva v dan bo topleje.