Jeff Bezos je poletel v vesolje

Ustanovitelj spletnega velikana Amazon Jeff Bezos je danes uspešno poletel v vesolje in se kmalu zatem že vrnil nazaj na Zemljo. Jeff Bezos, njegov brat Mark, 82-letna nekdanja ameriška pilotka in 18-letni Nizozemec so bili prva človeška posadka na plovilu New Shepard, ki je opravila to pot. Skupno je popolnoma avtomatiziran polet trajal okoli deset minut. Po izstrelitvi je plovilo Bezosovega podjetja Blue Origin v dveh minutah pospešilo na več kot 3700 kilometrov na uro. Nato se je kapsula ločila od rakete, ki jo bodo lahko znova uporabili.

Potniki so lahko za kratek čas tudi preizkusili občutek breztežnosti, ob tem pa je bilo slišati smeh in vzklike veselja. Plovilo je bilo od Zemlje najdlje oddaljeno več kot sto kilometrov, nato pa se je začelo vračati proti Zemlji, kjer so pristanek ublažila padala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bezosa je v vesolju sicer prehitel britanski milijarder Richard Branson, ki je v vesolje poletel pred desetimi dnevi. Vesoljsko letalo VSS Unity se je dvignilo na višino okoli 86 kilometrov, v vesolju pa so bili nekaj minut in občutili breztežnost. Polet je trajal približno uro. "Najboljši dan vseh časov," je pred pristankom kapsule New Shepard sporočil navdušeni 57-letni Bezos, ki je iz kapsule stopil s kavbojskimklobukom na glavi