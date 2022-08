Ježem v Evropi bi lahko grozilo izumrtje

Okoljevarstveniki poročajo o drastičnem zmanjšanju populacije avtohtonih ježev v zahodni Evropi in opozarjajo, da bo reševanje te vrste sesalcev pred izumrtjem velik izziv.

V enem od francoskih zavetišč so ježe označili za »polarne medvede na naših vrtovih«, s čimer so poudarili vpliv podnebnih sprememb na njihove zmožnosti iskanja hrane. Februarja 2021 je britanska naravovarstvena skupina poročala, da se je v zadnjih dveh desetletjih populacija ježev na lokalnem podeželju v povprečju zmanjšala za 8,3 odstotka letno, zaradi česar so bili ježi uvrščeni na seznam vrst, ki bi jim lahko grozilo izumrtje, poroča nemški spletni portal Deutsche Welle.

Razlogov za upadanje števila ježev je več. Carsten Schiller, ki vodi nemško naravovarstveno skupino Pro Igel, med glavne vzroke uvršča uničevanje njihovih naravnih habitatov, predvsem zaradi širjenja monokulturnega kmetovanja, urbanizacije in uporabe insekticidov. »Glede na uničevanje naravnih habitatov zaradi človekovih dejavnosti, vključno z zatesnitvijo tal, pričakujemo, da se bo populacija ježev v desetih letih zmanjšala do 50 odstotkov,« opozarja Schiller.