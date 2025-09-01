Jubilejni 20. strateški forum o vlogi Evrope v novem globalnem okolju

Na Bledu se je danes začel strateški forum, ki v luči številnih kriz in načetega svetovnega reda tokrat nosi naslov Pobegli svet. Jubilejno 20. izvedbo bo zaznamovalo vprašanje vloge Evrope v novem globalnem okolju, o čemer bo spregovorila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. V ospredju prvega dne bosta še Zahodni Balkan in Ukrajina.

Na osrednjem zunanjepolitičnem dogodku, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija, se bo danes in v torek zbralo več kot 2000 udeležencev, med njimi številni visoki gosti, vključno s celotnim slovenskim političnim vrhom, še tremi premierji in tremi predsedniki.

Forum letos nosi naslov Pobegli svet, s čimer želijo po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon opozoriti na vrsto oboroženih konfliktov, vse bolj načet svetovni red in kršitve mednarodnega prava.

V ospredju razprav bo vloga Evrope v tem novem globalnem okolju, pri čemer bo strateško vizijo delovanja EU danes predstavila zunanjepolitična predstavnica Kallas.

Srečanje se je začelo z uvodnimi nagovori generalnega sekretarja BSF Petra Grka, Tanje Fajon in predsednice republike Nataše Pirc Musar. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Na prvem panelu bo nato govora o približevanju držav Zahodnega Balkana EU. Premier Robert Golob bo gostil razpravo s premierji Hrvaške, Albanije in Črne Gore ter evropsko komisarko za širitev Marto Kos.

Kot eno od perečih vprašanj v svetu, tudi glede uveljavljanja vloge EU, bo na še enem od panelov tema vojna v Ukrajini. Ločeno se bodo razpravljavci na več panelih posvetili evropski konkurenčnosti.

Nagrado BSF Distinguished Partner Award, ki je namenjena posameznikom, ki s svojim delovanjem izpostavljajo ključna globalna in regionalna strateška vprašanja ter podpirajo aktivnosti foruma, bo prejel nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel, ki je dal pobudo za prvi forum leta 2006.

Ob robu foruma, ki se bo nadaljeval v torek, se bodo zvrstila števila dvostranska srečanja.