Jutranja rosa znanilka vremenske spremembe

Po izraziti advekciji toplega višinskega zraka je ob stanovitnem anticiklonskem vremenu marsikje v nočnih urah nastal temperaturni obrat. V nižjih plasteh ozračja se je ob nižjih nočnih temperaturah kopičil vlažen zrak, relativna vlaga je bila ponekod 100-odstotna. Ob zamegljenosti se je ponekod pojavila rosa. Mestoma je bilo megleno. Tla so bila ponekod mokra, skoraj kot da bi deževalo. V resnici gre le za veliko stanovitnost vremenske slike. Ničta izoterma se je dvignila nad 4000 metrov nadmorske višine, kar celo presega povprečje v poletnih mesecih.

Velika umiritev ozračja je znanilka vremenske spremembe, ki se bo začela udejanjati v četrtek. Danes in jutri bo še prevladovalo sončno vreme z zamegljenostjo zlasti v nočnih urah. V četrtek in petek bo ob jugozahodnih vetrovih že več vlage in oblakov. V soboto in nedeljo pa bo na vreme pri nas vplivala vremenska fronta. Povečini bo oblačno z občasnimi padavinami.