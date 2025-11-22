Jutri in v ponedeljek deželne volitve tudi v Venetu

V treh deželah v Italiji – Venetu, Apuliji in Kampaniji – bodo jutri in v ponedeljek glasovali za predsednike deželnih vlad in obnovo deželnih svetov. Nam najbližji Veneto, ligaška trdnjava, o katerem smo večkrat pisali, ima tudi na državnem političnem obzorju posebno težo. Po prisilnem »umiku« dosedanjega guvernerja Luce Zaia, ki zaradi omejitve števila mandatov ne more več kandidirati, se bo za vodenje te severovzhodne dežele soočilo pet kandidatov. S podporo strank vladne večine se za nasledstvo Zaie poteguje 33-letni Alberto Stefani, ki je bil v poslansko zbornico na listi Lige prvič izvoljen leta 2018 in potem spet leta 2022. Levosredinske stranke podpirajo Giovannija Manilda iz vrst Demokratske stranke, ki je med letoma 2013 in 2018 bil župan Trevisa.

Preostali kandidati so Marco Rizzo, ki se je iz komunističnih vrst postopoma pomaknil k vse bolj suverenističnim in protisistemskim stališčem, Fabio Bui, ki se prepoznava v idealih krščanske demokracije, in nekdanji zdravnik Riccardo Szumski, ki je bil aktiven v gibanjih proti covidnemu potrdilu, sicer pa poudarja, da ne nasprotuje cepljenju, pač pa da je za svobodo odločanja o cepljenju.