VREME
DANES
Sobota, 22 november 2025
Iskanje
Volitve

Jutri in v ponedeljek deželne volitve tudi v Venetu

Po prisilnem »umiku« dosedanjega guvernerja Luce Zaia se bo za vodenje te severovzhodne dežele soočilo pet kandidatov

Jaruška Majovski |
Veneto |
22. nov.. 2025 | 17:40
    Jutri in v ponedeljek deželne volitve tudi v Venetu
    Luca Zaia, predsednik vlade dežele Veneto, zaradi omejitve števila mandatov ne more več kandidirati( Ansa )
Dark Theme

V treh deželah v Italiji – Venetu, Apuliji in Kampaniji – bodo jutri in v ponedeljek glasovali za predsednike deželnih vlad in obnovo deželnih svetov. Nam najbližji Veneto, ligaška trdnjava, o katerem smo večkrat pisali, ima tudi na državnem političnem obzorju posebno težo. Po prisilnem »umiku« dosedanjega guvernerja Luce Zaia, ki zaradi omejitve števila mandatov ne more več kandidirati, se bo za vodenje te severovzhodne dežele soočilo pet kandidatov. S podporo strank vladne večine se za nasledstvo Zaie poteguje 33-letni Alberto Stefani, ki je bil v poslansko zbornico na listi Lige prvič izvoljen leta 2018 in potem spet leta 2022. Levosredinske stranke podpirajo Giovannija Manilda iz vrst Demokratske stranke, ki je med letoma 2013 in 2018 bil župan Trevisa.

Preostali kandidati so Marco Rizzo, ki se je iz komunističnih vrst postopoma pomaknil k vse bolj suverenističnim in protisistemskim stališčem, Fabio Bui, ki se prepoznava v idealih krščanske demokracije, in nekdanji zdravnik Riccardo Szumski, ki je bil aktiven v gibanjih proti covidnemu potrdilu, sicer pa poudarja, da ne nasprotuje cepljenju, pač pa da je za svobodo odločanja o cepljenju.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: