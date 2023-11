Jutri novo oranžno opozorilo

Deželna civilna zaščita je za jutri do 15. ure izdala novo oranžno opozorilo zaradi vremenskih razmer na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, na zahodu in v goratih območjih pa rumeno opozorilo.

Oranžno opozorilo so izdali zaradi napovedi močnega deževja, neviht in vetra ter visoke plime. Od danes zvečer do jutri zjutraj naj bi našo deželo prešla vremenska fronta, ponekod z močnimi padavinami. Ponoči naj bi se padavine okrepile na zahodu dežele.

Na obali bo pihal veter lebič, ki bo povzročil visoke valove, zjutraj bi lahko prišlo do visoke plime, nato naj bi se vremenske razmere izboljšale.