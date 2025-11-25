Jutri odprtje vipavske hitre ceste H4

Danes se na vipavski hitri cesti H4 zaključujejo še zadnja vzdrževalna dela prvega sklopa obnovitve tega kraka slovenskega avtocestnega omrežja. Jutri bo torej ob zori tam spet stekel promet, kar bo vsaj za nekaj časa rešilo preglavice, ki jih je lokalnim upravam in špediterjem povzročilo obsežno vzdrževanje ceste.

Preglavice in skrbi

Slovenski avtocestni upravitelj Dars je že pred časom napovedal izredno vzdrževanje vipavske hitre ceste H4 med Razdrtim in Vrtojbo v dveh sklopih. Več tisoč tovornjakov in, v določeni meri, avtomobilov je bilo tako od polovice avgusta letos preusmerjenih proti mejnemu prehodu pri Fernetičih, kjer so za potrebe povečanega prometa preuredili ploščad, kjer izvajajo policisti obmejne kontrole. Zaprtje ceste je bilo tudi predmet bilateralnih ministrskih pogovorov med Italijo in Slovenijo, veliko skrbi je zaprtje vzbujalo goriškemu tovornemu terminalu SDAG.

Prihodnje leto spet

Prvi trimesečni sklop se zaključuje danes, promet naj bi stekel najkasneje jutri ob 5. uri zjutraj. Vprašanje zaprtja hitre ceste bo spet aktualno prihodnje leto, ko naj bi Dars poleti za podobno, trimesečno obdobje spet zaprl cesto v obratno smer, tokrat torej proti Razdrtemu in osrednji Sloveniji.