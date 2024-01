Jutri več oblakov, v prihodnjem tednu kar nekaj padavin

Na vreme pri nas še vpliva anticiklon, ki nam bo danes zagotovil povečini sončno vreme. Ozračje bo zaradi temperaturnega obrata mestoma zamegljeno. Jutri se bo onstran Alp premikala vremenska fronta, ki bo le delno vplivala tudi na vreme pri nas. Vetrovi bodo obrnili od jugozahoda, od koder bo pritekal bolj vlažen zrak. Jutri in v ponedeljek bo povečini oblačno in mestoma zamegljeno. Občasno bodo možne rahle krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Temperature bodo še razmeroma nizke.

V torek bo precej jasno, od srede pa bo že zaznaven vpliv obsežne višinske doline, ki se bo poglabljala na zahodnim Sredozemljem in se bo pomikala proti nam. V sredo bo oblačno in bodo že možne občasne rahle padavine. V četrtek in petek kaže na oblačno in deževno vreme. Sprva bo topleje, v petek pa se bo po prehodu vremenske fronte spet ohladilo.