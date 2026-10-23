Priprave na proslavo ob dnevu suverenosti spremljajo polemike

Slovenija se pripravlja na obeležitev dneva suverenosti in, kot so zapisali v Uradu vlade za komuniciranje, 35. obletnice osvoboditve Republike Slovenije, ki bo v nedeljo ob 11. uri na Ukmarjevem trgu v Kopru, kjer bo slavnostni govornik predsednik vlade Janez Janša. A tudi letos ne gre brez polemik, tako zaradi uporabljene definicije praznika kot zaradi odsotnosti vabila praporščakom Zveze združenj borcev Narodnoosvobodilne borbe (ZZB NOB), zaradi česar dela sedanje politične opozicije in tudi ZZB NOB ne bo na nedeljski proslavi.

Proslavljanje 35. obletnice dogodka, ko je zadnji vojak takratne Jugoslovanske ljudske armade po kratki osamosvojitveni vojni zapustil ozemlje Slovenije, se bo sicer začelo že jutri z dnevom odprtih vrat Slovenske vojske, Policije in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Nedeljska slovesnost pa se bo po poročanju Slovenske tiskovne agencije začela z izstrelitvijo častnih salv.

Kot že rečeno, pa tudi letošnje dogajanje spremljajo polemike. Že v sredo so pri ZZB NOB napovedali, da se ne bodo udeležili proslave, saj nanjo niso povabili praporščakov. Po mnenju borčevske zveze so organizatorji s tem izključili pomemben del zgodovine, saj prapori ZZB NOB simbolizirajo del poti do samostojne države.

Prav tako na proslavi ne bo vsaj dela opozicijskih strank. Odsotnost so izrecno napovedali v Gibanju Svoboda in Levici. Pri Socialnih demokratih (SD) pa opozarjajo, da se pred 35 leti Slovenija ni osvobodila, temveč osamosvojila, pri čemer gre za »pojma z različnim zgodovinskim pomenom«. V SD bojkota proslave sicer niso napovedali, so pa potrdili, da na proslavi njihovih poslancev ne bo. Iz podobnih razlogov je odsotnost napovedala tudi sedanja koprska občinska svetnica, v preteklosti pa državna poslanka in generalna konzulka Slovenije v Trstu Jadranka Šturm Kocjan.

Na te očitke je včeraj odgovoril predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin, ki je glede odsotnosti vabila praporščakom ZZB NOB spomnil na aktivnosti JLA v vojni za Slovenijo in padle v njej. »Vse to se je zgodilo pod rdečo zvezdo, zato so bili tokrat povabljeni vsi prapori, razen tistih, ki nosijo simbol, pod katerim je JLA napadla Slovenijo,« je dejal Kacin.