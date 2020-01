Južni Tirolci na strani koroških Slovencev

Južnim Tirolcem ni vseeno, kako Avstrija ravna s svojimi jezikovnimi manjšinami. Bližino posebno Slovencem na Koroškem je Južnotirolska ljudska stranka (SVP) že izkazovala s predsednikom bocenske Pokrajine Luisom Durnwalderjem in jo izkazuje tudi z njegovim naslednikom Arnom Kompatscherjem, medtem ko na strankarski ravni SVP sodeluje s koroško Enotno listo (EL). Južni Tirolci so se večkrat javno postavili v bran slovenski manjšini, posebno v časih, ko je najprej koroško in potem tudi avstrijsko politiko krojil pokojni desničar Jörg Haider.

Odraz pozornosti, ki jo Južni Tirolci namenjajo Slovencem in Hrvatom v Avstriji, je tudi intervju dnevnika Dolomiten avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu izpod peresa odgovornega urednika časnika Tonija Ebnerja. V odgovoru na vprašanje, kako misli nova avstrijska vladna koalicija Ljudske stranke in Zelenih reševati vprašanja slovenske in hrvaške manjšine, Kurz odgovarja, da so te obveze jasno zapisane v vladnem programu. Nova vlada si bo po njegovih besedah prizadevala za zakonsko ureditev odprtih manjšinskih vprašanj, kot konkretni problem pa omenja večjo skrb (in več finančnih sredstev) za dvojezično šolstvo, začenši z otroškimi vrtci.