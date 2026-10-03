Južni Tirolci prihajajo na Kanin

Obnova smučišča Kanin, ki že tri leta ne obratuje, bi se, kot kaže, vendarle kmalu lahko začela, poroča Delo. Občina Bovec naj bi v kratkem z južnotirolskim proizvajalcem žičniških naprav Leitnerjem podpisala pogodbo o soinvestiranju pri obnovi smučišča Kanin. Poleg zasebnega vlagatelja naj bi denar za oživitev našega najvišjega smučišča primaknila država, in sicer menda dvakrat več, kot je obljubljala prejšnja vlada, napoveduje predsednik komisije za oživitev Kanina in poslanec SDS Danijel Krivec, ki je tudi podpredsednik državnega zbora.

Leitner, ki ima sedež v Sterzingu (Vipiteno), je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev žičniških sistemov. V Sloveniji jih najdemo v Kranjski Gori, na Kopah in Krvavcu. Južnotirolski velikan je del koncerna HTI, ki je lani imel skoraj pet tisoč zaposlenih v 22 proizvodnih lokacijah.

Družba iz Sterzinga je, kot znano, sklenila pogodbo s tržaško občino za kabinsko žičnico od nekdanjega starega pristanišča do Opčin, ki je pod velikim vprašajem. Projekt dejansko podpira le župan Roberto Dipiazza, v katerega tudi sam vse manj verjame. Njegovi politični zavezniki so žičnico odpisali, da ne govorimo o levosredinski opoziciji, ki je načrtu od vsega začetka odločno nasprotovala.