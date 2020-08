Kacin: Hrvaška od četrtka na rdečem seznamu, od petka predvidena karantena

Slovenska vlada bo uvrstila Hrvaško na rdeči seznam držav v četrtek, ko bo odločitev tudi objavljena v uradnem listu. Vse, ki bodo od petka odšli dopustovat na Hrvaško, čaka ob povratku 14-dnevna karantena, je danes povedal govorec slovenske vlade za covid-19 Jelko Kacin. Tisti, ki trenutno dopustujejo na Hrvaškem, pa bodo imeli čas vsaj do konca vikenda, da se vrnejo v Slovenijo brez karantene. Poudaril je, da se razmere na Hrvaškem dramatično slabšajo in da se bo Hrvaška sama uvrstila na rdeči seznam, saj bo po vsej verjetnosti že danes imela več kot 40 okuženih na 100.000 prebivalcev. Kacin je tudi pozval slovenske turiste, naj se čim prej vrnejo iz nevarne države, ne glede na to, kakšne aranžmaje tam imajo. Stvari se hitro slabšajo in bodo še veliko slabše, je opozoril Kacin.

Slovenski dopustniki, ki so trenutno na Hrvaškem, bodo za povratek imeli na voljo cel konec tedna, je povedal Kacin, po potrebi tudi ponedeljek. Po presoji dogajanja na mejnih prehodih bo vlada odločala, do kdaj se bodo lahko vračali.