Kacin: razmere resne, število okuženih se bo povečalo

Epidemiološki podatki za Slovenijo kažejo, da se stanje glede pandemije z novim koronavirusom še ne izboljšuje, meni vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Razmere je ocenil kot resne. Na oddelkih za bolnike s covidom-19 zmanjkuje postelj, je povedal, zdravstveni sistem pa se medtem pripravlja na zagon četrte enote za bolnike s covidom-19. Tri trenutno delujeo na UKC Ljubljana, UKC Maribor in na univerzitetni kliniki Golnik.

Kacin je poudaril, da se bo treba pripraviti na bistveno večje število hospitaliziranih, to pa verjetno že v drugi polovici septembra. Tako število okužb v teh dneh namreč sporoča, da je bilo zajetih le en del okuženih. Na lokalni ravni pa se stvari širijo in v petih ali šestih dneh se bo to število povečalo, je opozoril.

Vlada bo poskrbela za boljšo dostopnost do zdravnikov, je še napovedal Kacin, če ministrstvo za zdravje ne bo ukrepalo in bo v tem primeru sklicala direktorje zdravstvenih domov. Nedopustno je, da je tako težko priti do zdravnika, da te napoti na test, je poudaril.