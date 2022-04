Kadri, vključevanje mladih in socializacija po covidu

Vprašanje kadrov, zlasti trenerskih, vključevanje mladih, ki ne govorijo slovensko, v slovenska športna društva in ponovni zagon delovanja po pandemiji covida-19 s poudarkom na socializaciji otrok. To je bila rdeča nit današnjega obiska ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch pri slovenskih športnih društvih na Tržaškem. Ministrica in sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak sta v teku današnjega tržaškega dne obiskala vrsto slovenskih športnih središč: športni center društva Polet na openskem Pikelcu, občinsko telovadnico v Repnu, Športni center Rouna pri Briščikih, gradbišče novega sedeža Jadralnega kluba Čupa v Sesljanskem zalivu, Športno-kulturni center v Lonjerju in Stadion 1. maj pri Sv. Ivanu, ob tej priložnosti pa se je srečala s predstavniki domala vseh slovenskih športnih društev. Kot je dejal predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin, so ministrici predstavili vsebino slovenskega športa v Italiji, ki je nekaj živega oz. zelena veja »in na nas je, da jo tako oživljamo, da bo obrodila cvetje in sadove.« Ob izredno pozitivni oceni ministričinega obiska in na splošno njenega dosedanjega delovanja je Peterlin poudaril nekatere pomembne dogodke v prihodnjih mesecih, kot npr. izobraževanje športnih reporterjev in odbornikov, nogometno Evropeado, Igre prijateljstva in srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. Poudaril je tudi, da bodo na občnih zborih krovnih organizacij Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij športniki podprli izvolitev dosedanjih predsednikov Ksenije Dobrila in Walterja Bandlja.