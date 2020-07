Kaj bi rekel Titu, če bi se pojavil v Ul. Commerciale?

Tržaški zgodovinar Jože Pirjevec v intervjuju v današnji (21. julija) Oni, ki izhaja skupaj z Delom, izpostavlja, da že več štirideset let objavlja tedensko kolumno v Primorskem dnevniku. V pogovoru z novinarko Niko Vistoropski govori o svoji zadnji knjigi Partizani, o svojih načrtih ter o trenutnem stanju duha v Sloveniji. Sedaj pripravlja študijo o odnosih med Titovo Jugoslavijo in Kitajsko, ki so bili izjemno burni in živahni.

Kaj bi vprašali Tita, če bi se pojavil na vrtu tržaškega doma v Ulici Commerciale, je zanimalo novinarko? »Vprašal bi ga, zakaj je bil tako kontroverzna osebnost. Ljubil je lepo življenje in ga privoščil tudi drugim, a je proti njemu grešil. Vprašal bi ga, kako to, da je zašel v krutost, hlastanje po oblasti, egoizem, kar je na koncu uničilo Jugoslavijo,« odgovarja Pirjevec, ki je pred kratkim praznoval 80 let. Zgodovinar razmišlja tudi o svojem velikem veselju do potovanj, »vsako potovanje je zame kot nova fakulteta, ker se na njem veliko naučim,« pravi. Septembra je nameraval v Etiopijo, a je pot zaradi pandemije padla v vodo, vsekakor komaj čaka, da spet kam gre. Februarja je bil v Indiji, kamor hodi že petnajst let.