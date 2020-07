Kaj mladi mislijo o Bazovici in Narodnem domu?

ß13. julij, 100-letnica požiga Narodnega doma, je v širši javnosti dvignil veliko prahu: poleg podpisa memoranduma o soglasju k vrnitvi Narodnega doma Slovencem sta se predsednika Italije in Slovenije dogovorila, da skupaj obiščeta spominsko obeležje pri fojbi v Bazovici in spomenik štirim ustreljenim bazoviškim junakom. Po eni strani se Borutu Pahorju očita klanjanje fašistom, po drugi strani pa Sergiu Mattarelli nekateri očitajo rehabilitacijo slovanskih »teroristov« in vrnitev Narodnega doma označujejo za neupravičeno darilo Slovencem. Odločili smo se, da damo glas tudi mladim tržaškim Slovencem.

Izbrali smo deset sogovornikov, starih med 16 in 20 let, in jih vprašali, katerega od treh krajev spomina bi sami obiskali 13. julija in kaj menijo o skupnem dejanju dveh predsednikov.

Odgovarjajo Adam Bark, Jan Sedmak, Ivan Santagati, Gaja Križmančič, Borut Štoka, Jernej Močnik, Martina Sosič, Manuel Malalan, Ivana Kresevič in Maja Zobec.

V današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.