Kaj se je vsega dogajalo med izbiranjem novega papeža

Kardinali elektorji bodo od jutri (7. maja) pri izbiri naslednika pokojnega papeža Frančiška imeli lažjo nalogo kot mnogi njihovi predhodniki, ki so v preteklosti večkrat trpeli v špartanskih razmerah. Nekatere izbore, ki so se postopoma razvili v današnjo obliko konklava, so zaznamovale tudi druge posebnosti.

Odločil je golob

Leta 236 je po navedbah takratnega cerkvenega zgodovinarja Evzebija Cezarejskega imel pri izbiri papeža odločilno vlogo bel golob. Ko je krščanska skupnost v Rimu razpravljala o papeških kandidatih, je priletel na glavo vernika Fabijana, ki se jim je ravno takrat pridružil. Zbrani so to dojeli kot znamenje in ga izvolili za papeža.

Leta 1241 je vodja rimske vlade kardinale zaprl v propadajočo stavbo, v kateri jim niso hoteli čistiti stranišč in zagotoviti zdravnikov. Kot je zapisal ameriški zgodovinar Frederic Baumgartner, so odločitev sprejeli šele, ko je eden od njih umrl.

Skoraj tri leta glasovanja

Najdaljši, skoraj triletni, konklave v zgodovini Cerkve pa je bil po smrti papeža Klemna IV. leta 1268. Po 18 mesecih so kardinale zaprli v papeško palačo v mestu Viterbo blizu Rima in jim zmanjševali količino hrane. Da bi pospešili odločanje, so nezadovoljni lokalni prebivalci junija 1270 celo odstranili streho palače, da bi se mednje neovirano spustil Sveti duh.

Septembra 1271 so nato izvolili papeža Gregorija X., ki je leta 1274 uvedel zaprtje kardinalov - konklave prihaja iz latinskega izraza cum clave oz. s ključem. Uvedel je tudi pravilo, da jim morajo sčasoma zmanjševati količino hrane. Po petih dneh so jim dali samo še kruh, vodo in vino, navaja ameriški novinar John L. Allen.

100 suit in 20 enoposteljnih sob

Konklave so več stoletij potekali v Apostolski palači, od leta 1878 pa se odvijajo v Sikstinski kapeli. V preteklosti so kardinali tudi spali v Apostolski palače. Okna so bila vedno zaprta, so pa jih odprli žgočega avgusta leta 1978, ko so se kardinali zaradi vročine skoraj uprli.

Papež Janez Pavel II., ki so ga nato oktobra tega leta izvolili, je odredil gradnjo 20 milijonov dolarjev vrednega Doma svete Marte, kjer sedaj med konklavom bivajo kardinali. Ima več kot sto suit in okoli 20 enoposteljnih sob, a so med konklavom tudi tu okna zaprta.