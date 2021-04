Kaj smemo in česa ne med »prazničnim tridnevjem«

Danes, 3. aprila, jutri, 4. aprila, in v ponedeljek, 5. aprila, bo v še vedno rdeči Furlaniji - Julijski krajini veljalo le rahlo začasno sproščanje ukrepov, ki jih državna uredba predvideva za praznično obdobje po celi Italiji ne glede na obarvanost dežele. Glavna novost je ta, da bomo lahko v teh treh dneh zapustili svojo občino, zato da – le enkrat dnevno – obiščemo sorodnike, partnerje, znance ali prijatelje. Poglejmo, kaj smemo in česa ne smemo delati od danes do vključno ponedeljka.

Kdaj lahko grem od doma?

Med 5. in 22. uro lahko zapustim dom le zaradi službenih, zdravstvenih ali drugih nujnih razlogov, moram pa vedno imeti s sabo samoizjavo. Če jo pozabim, mi jo bodo nudili organi pregona. V teh treh dneh pa imam na voljo dodatno izjemo. Dom lahko zapustim tudi za to, da obiščem prijatelja ali sorodnika.

So obiski neomejeni?

Ne, lahko se odločim le za en obisk dnevno. Vsak lahko na domu sprejme največ dve osebi, starejši od 14 let. Mlajši niso vključeni v seštevek.

Ker je FJK rdeča, so obiski dovoljeni le znotraj občine, v kateri živim?

Ne, danes, jutri in v ponedeljek se lahko na obisk odpravim po celi deželi. Nikakor pa ne smem prečkati deželnih meja.

Moram nositi masko?

Masko moram nositi tako v notranjih kot v zunanjih prostorih. Masko lahko snamem le med športno dejavnostjo, če ni ljudi v bližini. Vlada svetuje, naj se masko nosi tudi med obiskom sorodnikov.

Se lahko odpravim v Slovenijo?

V Slovenijo se v teh treh dneh, ko so šole zaprte, lahko z negativnim hitrim testom, ki ni starejši od 7 dni, odpravijo le čezmejni delovni migranti in dvolastniki, dovoljena pa jim je le pot v službo oziroma do zemljišča. Te skupine ljudi se lahko nato vrnejo v Italijo, ne da bi potrebovali testa.

Kaj pa ostali? Kdo lahko še gre v Slovenijo?

V Slovenijo lahko vstopi, kdor ima negativni rezultat PCR (antigenskega) testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Slovenija dovoli vstop tudi tistim, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19 oziroma tistim, ki so se že cepili proti koronavirusni bolezni. Dokazati morajo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Se lahko nato te skupine ljudi brez težav vrnejo v Italijo?

Ne. Italija še ne dovoljuje vstopa tistim, ki so preboleli covid-19 ali so se cepili. Niti test ne zadošča za vstop v Italijo. Po novi odredbi zdravstvenega ministra Roberta Speranze je treba ob vstopu v Italijo imeti test na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Nato je treba prestati petdnevno samoizolacijo, sledi pa novo testiranje na novi koronavirus. Pozor torej, ko se prehaja mejo.

Lahko mejo povsod prehajam?

Ne. Slovenija je zaprla maloobmejne prehode, tako da je prehajanje italijansko-slovenske meje dovoljeno le skozi kontrolne točke. Te so vedno odprte v Vrtojbi, pri Fernetičih in na Škofijah. Kontrolne točke Krvavi potok - Pesek, Robič, Predel, Solkan, Neblo in Rateče pa delujejo z omejenim urnikom. Predel in Robič sta ob nedeljah in praznikih zaprta.

Lahko grem v svojo počitniško hišo?

Da, tudi, če sem lastnik hiše v drugi deželi. Pod pogojem, da se tja odpravim le s člani svojega gospodinjstva in da v njej ni nikogar.

Lahko grem v trgovino?

Da, čeprav so v teh dneh odprte le nujne dejavnosti, kot so trgovine z živili, lekarne, trafike, trgovine s kmetijsko opremo, knjigarne itd. Če neke trgovine v moji občini ni ali če je v sosednji občini trgovina, ki ponuja enake artikle ali storitve, ki so cenejše kot v trgovini v moji občini, lahko prečkam tudi občinske meje.

Lahko grem na velikonočno kosilo v restavracijo?

Ne, restavracije in bari ne smejo sprejemati strank. Restavracije lahko hrano kadarkoli dostavljajo, dovoljen pa je tudi osebni prevzem hrane, vendar le med 5. in 22. uro. Prevzem pijače v barih je dovoljen med 5. in 18. uro.

V ponedeljek lahko grem na piknik v park?

Tega ne smem narediti. Prepovedano je zbiranje in postajanje na javnih površinah. Varnostni organi med drugim napovedujejo poostren nadzor med prazničnimi dnevi. Za kršitelje so predvidene kazni od 280 do 1000 evrov.

Lahko grem s psom na sprehod?

Da, a le v bližini doma. Sprehodi (oz. »motorična dejavnost«) so po odločitvi vladnega komisarja v FJK in tržaškega prefekta Valeria Valentija v naši deželi dovoljeni do 500 metrov od lastnega prebivališča. Peš se vsekakor lahko odpravimo tudi dlje, če se gibamo zaradi službenih, zdravstvenih ali drugih nujnih razlogov.

Ali velja omejitev 500 metrov tudi za gibanje s kolesom?

Ne. Vlada določa, da med »športno dejavnostjo«, kot sta tek ali kolesarjenje, lahko celo prečkamo občinske, nikakor pa ne deželnih meja. Velja pravilo, da se moramo peš ali s kolesom odpraviti od svojega doma, kamor se moramo nato vrniti. Ne smemo pa se npr. premakniti z avtomobilom zato, da dosežemo izhodiščno točko, kjer bomo začeli tekati ali kolesariti.

Lahko grem k velikonočni maši?

Da. Obisk maše je dovoljen v najbližji cerkvi ob upoštevanju varnostnih predpisov.