Kaj z denarjem EU?

Kakorkoli se bodo razpletli vladni prepiri v Rimu, sredstva iz EU za okrevanje gospodarstva bodo prišla tudi v Furlanijo - Julijsko krajino. Minister za gospodarski razvoj Stefano Patuanelli že dlje časa napoveduje okrog 400 milijonov evrov za tržaško pristanišče.

»Pristanišče je pomembno, a imam občutek, da je razprava osredotočena na željo po velikem gradbenem pospešku,« ocenjuje gospodarstvenik Edi Kraus. »Naložbe v gradbeništvo prav gotovo zagotavljajo takojšnji gospodarski razvoj in so hkrati najlažja investicija. A menim, da bodo dejavniki razvoja po koronavirusu drugi,« opozarja in omenja umetno inteligenco, digitalizacijo in inovacijo delovnih procesov.

Predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) Robert Frandoliča pa poudarja, da je tehnološki zaostanek v več obmejnih občinah tako velik, da bi bilo treba začeti pri osnovah. Po njegovem mnenju je treba najprej zagotoviti hitro internetno povezavo. »Ne sanjajmo o trtah, če sploh vode nimamo,« je ponazoril.