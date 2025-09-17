Kako bi se lahko spremenila komisija za slovenske šole

Prihodnji petek, 26. septembra, se bo spet sestal Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine, ki bo spet obravnaval osnutek uredbe predsednika republike, ki predvideva spremembo sestave Deželne komisije za slovenske šole z vključitvijo predstavnikov italijanskega ministrstva za izobraževanje ter Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino in Dežele FJK, pa tudi krepitev prisotnosti predstavnikov učnega osebja oz. zmanjšanjem števila predstavnikov staršev in dijakov.

Pred srečanjem, ki bo prihodnji teden, pa bo danes ob 18.30 v predavalnici v pritličnih prostorih krožka Krut v Ul. sv. Frančiška 20 javno soočenje na temo predlogov o spremembi sestave šolske komisije. Dogodek organizira Slovenska kulturno-gospodarska zveza, ki meni, da je, spričo dejstva, da je komisija zelo pomemben organ avtonomije izobraževanja v slovenskem jeziku, pred katerim koli nadaljnjim korakom nujno potrebno soočenje s tistimi sredinami, ki se jih ta zelo občutljiva tema najbolj tiče, v prvi vrsti s Sindikatom slovenske šole, piše v sporočilu.

Današnje srečanje bo dejansko prva javna priložnost za odprto razpravo in izmenjavo mnenj med vsemi zainteresiranimi subjekti, menijo pri SKGZ, kjer so na srečanje povabili vodjo SSŠ Katjo Pasarit, senatorko Tatjano Rojc, nekdanjo parlamentarko Tamaro Blažina, deželnega svetnika Marka Pisanija, vse ravnatelje slovenskih šol in sedanje člane šolske komisije.