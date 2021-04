Kako do naravno barvanih pirhov

Velika noč je največji krščanski praznik in najbrž ima zato najbolj definirano kulinarično tradicijo s točno določenimi obredi in raznolikim menijem jedi, ki dobro teknejo po štiridesetdnevnem postu. Vsi – verniki in ne – zelo radi zaužijemo domač kruh, pečen pršut v testu, potico, pinco in žiuco, malo pa je takih, ki našteto skuhajo ali spečejo. A nečesa se vendarle lotimo sami: kuhanja jajc, kajti velikonočni zajtrk in praznične malice brez njih se enostavno ne spodobijo.

Na veliko soboto se kuhana jajca marsikje spremenijo v pisane velikonočne pirhe, ki nato krasijo z belim prtom pogrnjeno velikonočno mizo. K sreči so bleščeča umetna barvila že nekaj časa pasé in je neškodljivo ustvarjanje z naravnimi barvami še vedno priljubljeno, saj predstavlja zabavno aktivnost za eksperimentiranje z otroki ali sproščujoče in terapevtsko početje za odrasle. Za uspešno ustvarjanje potrebujemo kokošja jajca, kis, vodo in različne rastline, začimbe, zelenjave ali napitek, ki jih najdemo doma oziroma v naravi.

Zavedati se moramo, da je rezultat barvanja z naravnimi barvili bolj blag in nežen kot če se ga lotimo z umetnimi. Ne pozabimo pa, da je v tem primeru postopek naraven in končni izdelek zdravju neškodljiv. Ne glede na to, kaj bomo izbrali za naravno barvilo, bo proces bolj ali manj isti in hkrati zelo enostaven: v vseh primerih bomo jajca postavili v večji lonec vode, v katero moramo dodati nekaj žličk belega kisa, ki bo barvo naredil bolj intenzivno.

Ker pa kis mehča jajčevo lupino, ne smemo pretiravati – dodali ga bomo največ tri žličke na pol litra vode oziroma pet žličk na en liter. Pustimo, da se jajca namakajo približno pol ure in nato dodamo izbrane sestavine, vodo pripeljemo do vrelišča ter kuhamo na nizkem ognju do največ 15 minut.

Kaj pa barvila? Vodo napolnimo z olupki rumene čebule, da dobimo rumeno/oranžno barvo, za svetlo rumeno pa v lonec stresemo nekaj žličk kurkume. Olupek rdeče čebule bo poskrbel za bledo vijolične/rdeče pirhe, rdeče zelje za modre, špinača za zelene, kava za rjave. Roza/rdečo barvo dosežemo tako, da jajca kuhamo v vodi, v kateri smo predhodno skuhali rdečo peso, v teranu pa jih bomo kuhali, če želimo kristalno vijolične pirhe.

Pomembno je, da damo jajca po največ 15 minutah hladit, saj smo jih kuhali že veliko dlje kot bi morali. V primeru, da nismo zadovoljni z intenzivnostjo barve, jih ponovno potopimo v isto tekočino in jih pustimo počivati v hladilniku čez noč.