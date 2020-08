Kako Italijani lahko živijo brez objemov?

Karantena. Rim. dopisnika RTV Slovenija v Italiji Janka Petrovca, ki je izšla pri novomeški založbi Goga, ni samo dnevniški zapis, temveč tudi opis stanja duha v Italiji med pandemijo. Petrovec je posebno navezan na Trst: v Devinu je obiskoval Zavod združenega sveta Jadranskega morja, preden se je podal v novinarske vode pa je bil do leta 2008 član Slovenskega stalnega gledališča.

Misliš, da je koronavirus spremenil Italijo in Italijane?

Ne verjamem, da gre za dolgoročne spremembe, zagotovo pa je koronavirus pošteno pretresel vrednostni sistem, navade in občutek varnosti pri večini prebivalcev Italije. Na medosebni ravni sem opazil več pozornosti do stisk sočloveka; v Rimu poznam kar nekaj ljudi, ki so nesebično pomagali tistim, ki so ostali brez dohodka. V Sloveniji me pogosto sprašujejo, kako so se Italijani privadili na življenje brez poljubov in objemov.

Kako jim odgovarjaš?

Vedno jim znova odgovarjam, da so pač - vsaj v večini - znali biti ubogljivejši in vestnejši vpričo vladnih navodil in prepovedi kot Slovenci. Toda odsotnost telesnega stika, ki je sestavni del komuniciranja med Italijani, ima zanesljivo posledice na čvrstost medosebnih vezi. Kljub temu mislim, da bodo prebivalci znali vse to sanirati, ko bo prišel čas. V tem trenutku me bolj skrbi za sistem kot tak, saj vlada v javnost pošilja napačne informacije: namesto da bi državljane pripravljala na nujne žrtve prihodnjih let, jih prepričuje v zveličavnost 209 milijard evrov evropskega denarja. Toda ne podčrtajo, da gre po večini za novo zadolževanje.