Kako mlade ljudi privabiti nazaj

Preseljevanje zaradi zaposlitve, boljših priložnosti in pridobivanja mednarodnih izkušenj je zelo pomembno, ampak izziv je, kako privabiti nazaj domov visoko usposobljene delavce, da bi lahko njihova domovina in manjšinske skupnosti uživale ugodnosti on tako pridobljenega znanja in izkušenj. Sredi decembra so v Potsdamu v Nemčiji predstavniki dežel in voditelji manjšinskih organizacij razpravljali o tem, kako bi lahko regije, v katerih živijo manjšine, imele korist od delovne sile in od bega možganov oziroma kako bi mlade ljudi privabili nazaj. O tem so razpravljali na forumu Evropskih manjšinskih regij, ki ga je organizirala manjšinska zveza FUEN; o poteku konference je zveza FUEN objavila dolgo poročilo na svoji spletni strani, ki ga povzemamo.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.