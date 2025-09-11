Kako so italijanski neofašisti sodelovali z diktatorji v Latinski Ameriki

Na današnji dan pred 52 leti, 11. septembra 1973, je vojska nasilno prevzela oblast v Čilu in zatrla poskus demokratične poti v socializem predsednika Salvadorja Allendeja (1908-1973). S Projektom Kondor so v drugi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja latinskoameriške diktature uskladile brutalno represijo vseh levičarskih in demokratično usmerjenih organizacij. Povezava je bila oblikovana ob koncu leta 1975 na predlog čilskega diktatorja Augusta Pinocheta Duarteja.

Iz Španije zbežali čez ocean

O tem načrtu sta pred kratkim pri založbi Einaudi objavila poglobljeno in zelo dokumentirano raziskavo Gli artigli del Condor (Kondorjevi kremplji) docentka sodobne zgodovine v Montevideu Marina Cardoso in italijanski zgodovinar Mimmo Franzinelli, ki raziskuje fašizem in neofašizem. Ta razkriva tudi vlogo italijanskih neofašistov pri načrtu. Teh je bilo v Latinski Ameriki veliko, saj so se tja zatekli iz Španije po smrti diktatorja Franca.

Sodelovali so s službami tamkajšnjih diktatur, obenem pa tudi razvili komercialne dejavnosti (prekupčevanje s kokainom), urili latinskoameriške kolege v zavajajočih propagandnih akcijah, včasih tudi sami segli po orožju in obračunali z nasprotniki diktatorjev.