Kakovost vode zadovoljiva, prihodnosti brez ukrepov ni

Kakovost voda v Furlaniji - Julijski krajini je zadovoljiva, saj rezultati mikrobioloških analiz ne kažejo večjih odstopanj od zakonsko predvidenih parametrov, vendar je smiselno, da tako krajevni kot deželni upravitelji namenijo večjo pozornost vzdrževanju čistilnih naprav in javne kanalizacije. Poglavje zase pa predstavlja problem pomanjkanja vode v Spodnji Furlaniji, ki zahteva resno ukrepanje. Do teh zaključkov so prišli strokovnjaki okoljskega združenja Legambiente, ki so tudi letos na krovu Zelenega škunerja (Goletta Verde) preverili kakovost italijanskih morskih voda.

Cilj omenjenega vzorčenja je ugotoviti učinkovitost ravnanja z odpadno vodo, zato se meritve izvajajo ob ustjih rek, kanalov in ostalih vodnih poti, saj se ravno v izlivih v morje oziroma jezera pozna, ali je upravljanje kanalizacijskih sistemov okolju prijazno ali ne. V Deželi FJK je bilo med desetimi pregledanimi območji le eno ocenjeno kot močno onesnaženo, tj. izliv miljskega kanala Fugnan, ki pa se že desetletje uvršča med najbolj problematične vodne točke v deželi.

Ostali kraji, ki jih je škuner obiskal 1. avgusta, ko je zaključil svojo pot po Italiji, so bili: barkovljanska obala, Sesljanski zaliv, plaža Marina Julia, izliv reke Soče pri Zdobi, plaža ob Sončnem drevoredu (Viale del Sole) v Gradežu, izliv reke Stella pri kraju Precenicco, lokacija izpusta vode čistilne naprave v kraju Lignano Sabbiadoro ter bližnja promenada in izliv reke Tilment. V vseh so bile vrednosti onesnaževal oziroma drugih problematičnih mikroorganizmov znotraj meja, ki jih določa zakon.