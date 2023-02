Kakšne možnosti za Slovence na deželnih volitvah?

Za slovenske kandidate na aprilskih deželnih volitvah v Furlaniji Julijski krajini bodo pomembni glasovi za njihove stranke, pomembne pa bodo tudi preference. Medtem ko Slovenski skupnosti za vstop v deželni svet - v povezavi z Demokratsko stranko - zadostuje en odstotek glasov (izvoljena bosta kandidatka ali kandidat z največ preferencami), bodo za Slovenke in Slovence na preostalih listah bistvene osebne preference.

Deželni svet šteje 48 članov, med katerimi sta predsednik Dežele in najbolje uvrščeni poraženi predsedniški kandidat. Pred petimi leti sta bila to Massimiliano Fedriga in Sergio Bolzonello. Preostalih 46 svetnikov je izvoljenih v petih volilnih okrožjih, ki so Trst (9 mandatov), Gorica (5), Videm (17), Pordenon (12) in Tolmeč (3).

Pred petimi leti je slovenska stranka zbrala 4.895 glasov in za 16 stotink odstotkov (1,16) presegla volilni prag enega odstotka. Veljavnih glasov je bilo 422.922, volilna udeležba pa 49,6 odstotna. Na septembrskih parlamentarnih volitvah je v FJK šlo na volišče 619.935 volivcev, udeležba je bila 66-odstotna. Na deželnih volitvah gre navadno volit precej manj ljudi kot na političnih.

V Demokratski stranki bodo o izvolitvi Slovencev odločali preferenčni glasovi. Na Tržaškem sta za Valentino Repini zelo močna tekmeca Francesco Russo in Roberto Cosolini, pred zahtevno nalogo je tudi slovenski ligaš Danilo Slokar.