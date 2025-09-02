Kallas razočarana zaradi nezmožnosti ukrepanja EU v zvezi z dogajanjem v Gazi

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v današnjem pogovoru na Blejskem strateškem forumu (BSF) izrazila razočaranje, ker se EU ni zmožna odzvati na ravnanje Izraela v palestinski enklavi Gaza. Poudarila je, da je zaradi neenotnosti EU pri tem vprašanju na kocki tudi njena verodostojnost.

Kot je povedala Kallas, je julija sklenjeni dogovor z Izraelom, v katerem se je ta zavezal h konkretnim dejanjem za izboljšanje humanitarnih razmer v Gazi, prinesel določeno izboljšanje, vendar to ni dovolj.

»Zelo sem razočarana, ker ne moremo sprejeti odločitev v odziv na to,« je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica unije in zagotovila, da si bo še naprej prizadevala, da bi članice unije uskladila stališča.

»Ves čas si močno prizadevam, da bi bili enotni v odzivu, saj mislim, da je na kocki tudi verodostojnost Evropske unije,« je še dejala.

Kallas je zunanjim ministrom držav članic EU na podlagi pregleda pridružitvenega sporazuma z Izraelom, v katerem so pristojne službe Evropske komisije ugotovile kršenje določbe o človekovih pravicah s strani izraelskih oblasti, že pred nekaj meseci predstavila nabor možnih ukrepov proti Izraelu. Vendar pa nobeden od njih vsaj zaenkrat nima zadostne podpore med članicami.

V današnjem pogovoru z moderatorjem Alijem Aslanom na BSF se medtem ni strinjala s trditvami, da EU ni aktivna v zvezi z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Poudarila je, da unija stalno izvaja pritisk na Izrael, da je največja donatorica humanitarne pomoči za Palestince in največja podpornica Palestinske uprave. Prav tako je EU tista, ki pri življenju ohranja rešitev dveh držav, je dejala.

K temu po njenem mnenju prispevajo tudi odločitve posameznih članic, da priznajo državo Palestino, pri čemer pa to verjetno ne bo ustavilo pobijanja v Gazi. Na vprašanje, ali podpira priznanje Palestine, sicer ni želela odgovoriti, saj zastopa vseh 27 držav članic, tudi tiste, ki Palestine ne priznavajo.