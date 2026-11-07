Letošnje leto bo verjetno drugo najtoplejše v zgodovini

Leto 2026 bo po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus verjetno drugo najtoplejše leto v zgodovini. Oktober, ki je bil najtoplejši oktober doslej, je bil medtem tretji zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.

Po napovedih bodo povprečne temperature glede na predindustrijsko raven višje med 1,56 in 1,61 stopinje Celzija. Za letos sicer obstaja približno 20-odstotna verjetnost, da bodo temperature dosegle ali presegle leto 2024, ki je bilo zaenkrat najtoplejše leto v zgodovini meritev, so sporočili iz Copernicusa.

Samantha Burgess iz službe za spremljanje podnebnih sprememb je opozorila na dejstvo, da naj bi tudi štiriletno temperaturno povprečje preseglo mejo 1,5 stopinje Celzija, kar kaže na to, kako dolgotrajno je postalo obdobje globalne toplote.

Povprečna oktobrska temperatura zraka na svetovni ravni je bila 15,35 stopinje Celzija, kar je 0,90 stopinje nad oktobrskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Povprečna globalna oktobrska temperatura je bila tudi 1,75 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850-1900, s čimer je oktober postal tretji zaporedni mesec s preseženo temperaturo nad 1,5 stopinje Celzija. Zadnji niz treh zaporednih mesec s temperaturami nad 1,5 stopinja Celzija nad predindustrijsko ravnjo se je končal aprila 2025.

Temperatura morske gladine je oktobra ostala na izjemno visokih ravneh. Povprečna temperatura morske gladine zunaj polarnih območij je dosegla 20,95 stopinje Celzija, kar je največ v oktobru in tudi več od preteklega oktobrskega rekord iz leta 2023. V tropskem Pacifiku so se razmere zaradi vremenskega pojava El Nino še naprej stopnjevale in so bile v nekaterih delih rekordne, so navedli v Copernicusu.