Kapsula Blue Origin z žensko posadko pristala na Zemlji

Kapsula podjetja Blue Origin ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa s posadko šestih žensk, med njimi pevko Katy Perry in Bezosovo zaročenko Lauren Sanchez, se je danes po približno desetminutnem poletu v vesolje uspešno vrnila na Zemljo. Šlo je za prvo izključno žensko posadko, ki se je odpravila v vesolje po letu 1963.

Suborbitalni let je trajal nekaj več kot deset minut. Raketa New Shepard je potnice - Perry, Sanchez, televizijsko voditeljico Gayle King, vesoljsko inženirko Aisho Bowe, raziskovalko Amando Nguyen in filmsko producentko Kerianne Flynn - ponesla tik nad Karmanovo črto, ki razmejuje Zemljino atmosfero in vesolje.

Potnice so tako na višini okoli 100 kilometrov nad Zemljo izkusile breztežnostno lebdenje, Perry pa je tam tudi zapela pesem Louisa Armstronga What a wonderful world. Po dobrih desetih minutah so s kapsulo podjetja Blue Origin pristale na tleh v ameriški zvezni državi Teksas, poročajo tuji mediji.

Perry je po izstopu iz kapsule poljubila tla in se Bezosu zahvalila za izkušnjo. »Tako zelo sem ponosna na to posadko,« pa je dejala Sanchez ter dodala, da je bila Zemlja iz vesolja videti tiha in da tega ni pričakovala.

Raketa New Shepard, s katero so poletele, je sicer popolnoma avtomatizirana in je vzletela brez pilota. Prav tako je bil popolnoma avtomatiziran pristanek.

Po navedbah podjetja Blue Origin je to prva izključno ženska posadka, ki je potovala v vesolje po letu 1963, ko se je tja odpravila Rusinja Valentina Tereškova. Blue Origin sicer kratka potovanja v vesolje za turiste ponuja od leta 2021. Odtlej je uspešno zaključilo deset takšnih misij in na rob vesolja prepeljalo 52 potnikov.