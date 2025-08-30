Karitas za socialno ogrožene otroke zbrala več kot pol milijona evrov

Slovenska karitas je pred začetkom šolskega leta za socialno ogrožene otroke skupaj zbrala 518.000 evrov, večinoma v obliki paketov šolskih potrebščin in bonov za delovne zvezke. Obseg prošenj je podoben kot lani, do konca leta pričakujejo, da bodo skupaj pomagali 14.000 otrokom, so sporočili iz Slovenske karitas.

Stiske staršev pred začetkom novega šolskega leta so velike, to občutijo tudi otroci. Karitas je z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo do sedaj zbrala 200.323 evrov. Z akcijo Pokloni zvezek pa so v 249 osnovnih šolah in 106 vrtcih ter poslovalnicah Office & More za socialno ogrožene otroke skupaj zbrali 63.320 zvezkov in 1400 barvic.

Na Karitas se po pomoč s šolskimi potrebščinami vsako leto obrne več kot 5900 družin. Čeprav se zdi nakup šolskih potrebščin samoumeven, za številne starše to pomeni izbiro med zvezki in osnovnimi življenjskimi stroški. V Sloveniji po uradnih podatkih pod pragom revščine živi vsak deveti prebivalec, še mnogo več pa jih živi tik nad njim, so poudarili na Karitas.