Kdor je prebolel covid, lahko prečka mejo

Od sobote bodo prost vstop v Slovenijo imeli vsi, ki so z dvema odmerkoma cepljeni proti covidu-19 ali ki so to bolezen že preboleli.

Hkrati bodo v Sloveniji od ponedeljka vrata lahko odprle vse trgovine in v nobeni dejavnosti ne bo več zahtevan negativni test na novi koronavirus za stranke. Odpravili so tudi omejitev gibanja na regije.

Val sprememb je posledica izboljšanja slovenske epidemiološke slike. Kot je pojasnil notranji minister Aleš Hojs, bo od sobote mogoče vstopati v državo na vseh mejnih prehodih s schengenskimi državami, kontrolne točke se namreč ukinjajo. Na slovensko-italijanski meji zato v soboto na Škofijah in Pesku ter pri Fernetičih in Vrtojbi ne bodo več stali policisti. Mejo bo še naprej mogoče prehajati na vseh maloobmejnih prehodih, a kdor ni cepljen proti covidu-19 ali kdor bolezni še ni prebolel, mora še vedno upoštevati pravila o upravičeni poti v Slovenijo. Za necepljene in neokužene zato še naprej velja, da lahko mejo prečkajo le, če sodijo med izjeme, kot so čezmejni delavci, potniki v tranzitu, prevozniki ali bolniki na poti do zdravstvene storitve.

Nova pravila, ki jih uvaja Slovenija, so vaba za vse, ki bi iz Italije radi šli čez mejo na ekskurzijo, na smuko ali v trgovino. Toda italijanski zakon se ni spremenil, zato za vse, ki živijo v Italiji, še vedno velja, da je povratek iz Slovenije podrejen testu oz. karanteni.