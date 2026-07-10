Kilometer od obale so rešili 13-letnega dečka

Koprski policisti so včeraj zvečer rešili 13-letnega dečka, ki ga je pri Fornačah od obale oddaljil močan tok. Deček je sprva plaval v spremstvu odraslega spremljevalca, slednji pa se je nato vrnil na obalo in vizualno spremljal otroka. Zaradi odbleska sonca ga je v nekem trenutku izgubil izpred oči.

Ko se otrok ni vrnil, je o dogodku obvestil policijo. Ta je na kraj poslala koprske pomorske policiste, ki so o pogrešanem otroku obvestili tudi druga plovila v bližini.

Otroka sta policista naposled našla kilometer od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji. Dvignila sta ga na policijsko plovilo in mu nudila pomoč. Nato sta zaprosila za prihod zdravstvenega osebja in obvestila nadzornika piranskega mandrača, ki je dečkovo mater s plovilom pripeljal do službenega plovila policije.

Skupaj so nato odpluli do Pirana, kjer je bil otrok po zdravniškem pregledu odpuščen domov.

»Med najpogostejšimi napakami kopalcev so precenjevanje lastnih plavalnih sposobnosti in telesne pripravljenosti, plavanje na daljših razdaljah brez spremstva, skakanje v motno, plitvo ali nepoznano vodo ter kopanje pod vplivom alkohola. Nevarno je tudi nenadno ohlajanje razgretega telesa, zato je treba v vodo vstopati postopoma in telo privaditi na njeno temperaturo. Kopanje neposredno po obilnem obroku ni priporočljivo, prav tako pa se je treba izogibati plavanju ob izčrpanosti, slabem počutju ali neugodnih vremenskih razmerah.Posebna previdnost je potrebna pri otrocih. Otroci se pogosto ne zavedajo nevarnosti, zato jih odrasli ne smejo pustiti brez neposrednega in neprekinjenega nadzora niti ob plitvi vodi, na obali ali ob domačem bazenu. Napihljive blazine, obroči in drugi plavalni pripomočki niso varnostna oprema in ne morejo nadomestiti nadzora odrasle osebe ali ustreznega znanja plavanja. Eden pomembnejših preventivnih ukrepov je vključevanje otrok v plavalne tečaje, na katerih pridobijo ustrezno znanje plavanja, varnega ravnanja v vodi in osnov nudenja prve pomoči,« so v sporočilu za medije poudarili iz koprske policijske uprave.