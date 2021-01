Kje bi bila Benečija brez zaščitnega zakona?

Čez nekaj več kot mesec dni, 14. februarja, bo minilo dvajset let od sprejetja zaščitnega zakona za slovensko manjšino, ki za Slovence na Videmskem predstavlja zgodovinski mejnik. Italijanska država jih je namreč priznala kot sestavni del slovenske skupnosti v Furlaniji Julijski krajini, kar je v prvi vrsti privedlo do podržavljenja špetrske dvojezične šole. Obletnica zaščitnega zakona bi morala biti v ospredju letošnjega Dneva emigranta, ki je zaradi pandemije odpadel, namesto prireditve v čedajskem gledališču Ristori je slovenska televizija RAI predvajala dokumentarec, ki je prehodil dvajset let življenja Slovencev na Videmskem od sprejetja zaščite do danes. Dokumentarec z naslovom Dvajset (režija Jasmin Kovic) je sad sodelovanja med SKGZ, SSO in slovenskim programskim oddelkom deželnega sedeža RAI.

Povezovalno vlogo je v njem odigrala mlada Fanika Coren, ki je v prazni čedajski dvorani Ristori na glas razmišljala o življenju v časih pandemije in o njenih vplivih na sedanjost in prihodnost slovenske manjšine. Dokumentarec je posnel in montiral Alex Purič (podjetje TRAK), glasovno ga je dopolnjevala Anastasia Cibic, medtem ko je za režijo poskrbela Marija Brecelj. Luigia Negro (SKGZ) in Anna Wedam (SSO) sta izpostavili kaj vsega je zaščitni zakon prinesel tamkajšnjim Slovencem in kaj vsega se je zgodilo med Čedadom in Trbižem v zadnjih dvajsetih letih.