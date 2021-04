Klepetan se je tudi letos vrnil k Maleni

Pravljična zgodba dveh najbolj znanih hrvaških štorkelj Malene in Klepetana se nadaljuje. Malena, ki živi v gnezdu na strehi hiše v vasi Brodska Varoš v Slavoniji in se ne more premikati, ker ne more leteti, je tudi letos dočakala svojega dolgoletnega partnerja. Preletel je približno 13.000 kilometrov in že devetnajsto leto zapored prispel k njej v gnezdo.

Skrbnik, upokojeni šolski hišnik, ki za Maleno skrbi od leta 1993, ko jo je našel z zlomljenim krilom, je povedal, da je bila Malena letos že žalostna, ker je Klepetan zamujal za ostalimi štorkljami. Zdaj pa je v gnezdu najbolj znanega para štorkelj na Hrvaškem spet veselo. Ko se je Klepetan vrnil, je bil kot vedno, sestradan in umazan, je povedal skrbnik.

Maleno je leta 1993 nekdo ustrelil in ji zlomil krilo. Štorklja ni mogla več leteti, zato ji je upokojeni šolski hišnik zgradil gnezdo, čez zimo pa zanjo skrbi v toplem in zaprtem prostoru.

Klepetan je prvič v gnezdo k Maleni priletel spomladi 2002 in se potem iz Južne Afrike vračal vsako pomlad. O njuni ljubezenski zgodbi so poročali tudi številni tuji mediji.