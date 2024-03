Kljub odpovedi Pokala Vitranc bo v Kranjski Gori velika zabava

Po odpovedi vseh tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju za moške v Kranjski Gori konec tedna so organizatorji staknili glave in odločili, da kljub temu v soboto pripravijo večerno zabavo, »največji slovenski apres ski«, so danes sporočili organizatorji Pokala Vitranc.

Spremljevalni program Pokala Vitranc se bo tako odvil kljub odpovedi tekem v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal.

Organizatorji so dogodek zaradi slabše vremenske napovedi v soboto zvečer in v noči na nedeljo prestavili v dvorano Vitranc v središču Kranjske Gore, kjer bodo obiskovalci lahko na suhem uživali dogodku, ki se ga veselijo tudi nastopajoči. Med njimi bodo nastopili zabavni ansambel Čuki, ki bodo s Sankaško polko pripeljali do večernega vrhunca, ko si bodo pozno v noč na odru sledili Natalija Verboten, Dejan Dogaja, Kingston, SKaTER, Špela Grošelj, Miran Rudan in drugi.

»Kljub odpovedi tekmovanja, so v Kranjski Gori preostale namestitvene kapacitete polne, zato se nam zdi pomembno, da teh gostov ne zapostavimo in pripravimo apres ski, ki se ga bodo še dolgo spominjali in zaradi katerega se morda vrnejo prihodnje leto. Najboljši gost je namreč gost, ki se vrača. Vabilo v Kranjsko Goro je s tem odprto tudi vsem, zabave željnim Slovenkam in Slovencem,« je v Kranjsko Goro na sobotno veliko »zabavo in druženje po smučanju« povabil Luka Vrančič, vršilec dolžnosti direktorja turistično-informacijskega centra Kranjska Gora.