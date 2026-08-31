Igralno središče Palček praznuje okroglih dvajset let

Palček oziroma Pollicino je v dvajsetih letih zrasel v krepkega fanta. Tako bi se lahko poigrali z imenom igralnega središča v Naselju sv. Mavra, ki letos obeležuje dvajset let delovanja. Središče je postalo nepogrešljiva storitev, ki je marsikateri družini olajšala vsakodnevno življenje z otroki. V nekdanji telovadnici sredi Naselja sv. Mavra v dopoldanskem času sprejema otroke, stare od dvanajst do šestintrideset mesecev. Tam se lahko igrajo in družijo, medtem ko se njihove mame lahko vrnejo v službo, gredo po nakupih ali k frizerju.

S krajšo slovesnostjo so v petek, 28. avgusta, obeležili okrogli jubilej. Na dvorišču so se zbrale družine, ki obiskujejo središče, nekdanje in sedanje vzgojiteljice ter socialne delavke pa tudi sedanji in takratni predstavniki Občine Devin - Nabrežina. Župan Igor Gabrovec je ugotovil, da so občinske jasli v Sesljanu vedno polne in da bi za ugoditev vsem prošnjam potrebovali še enkrat več mest. »Središče Palček je zato nadvse koristno, saj pokriva potrebe, ki jih občina ne more. Družine želimo podpreti tudi na vzgojnem področju, saj je v današnjem tempu težko usklajevati službo in skrb za otroka,« je dejal. Občina je vložila 20 tisoč evrov iz proračunskega presežka v razširitev zunanjega prostora in zamenjavo stare ograje z novo, kar bo v središču omogočilo sprejem dodatnih šestih otrok.