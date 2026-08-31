Kje bodo merili hitrost v tem tednu na Tržaškem

Tržaški lokalni policisti sporočajo, da bodo od danes (ponedeljka, 31. avgusta) do nedelje, 6. avgusta, z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov na pokrajinski cesti št. 1 pri Banih, v Ulici Flavia in v Ulici Carnaro.

Namen lokalne policije, piše v sporočilu, ni kaznovati, ampak doseči spoštovanje hitrostnih omejitev za zagotovitev večje varnosti na cestah, zlasti tistih, ki so se v preteklosti najbolj izkazale za nevarne. Zato bo vsak teden preventivno napovedovala lokacije, kjer bodo njene izvidnice.