V FJK letos 2665 učencev in dijakov manj kot lani

Iz Deželnega šolskega urada, ki ga vodi Patrizia Pavatti, so posredovali nekaj številk pred začetkom novega šolskega leta, ki se bo v Furlaniji - Julijski krajini uradno začel 14. septembra, čeprav bodo učenci in dijaki ponekod šolski prag prestopili že nekaj dni prej. V državne šole z italijanskim in slovenskim učnim jezikom v FJK bo v šolskem letu 2026/2027 skupno vpisanih 128.017 učencev in dijakov, kar je 2665 manj kot lani, ko jih je bilo 130.682. Tem je treba prišteti še učence in dijake, vpisane v zasebne šole s priznanim javnim statusom. Državne vrtce bo letos obiskovalo 12.330 otrok, osnovne šole 38.955 učencev, prvostopenjske srednje šole 27.438 učencev, drugostopenjske srednje šole pa 49.294 dijakov.