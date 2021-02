Klofuta žrtvam Srebrenice

Nizozemska vlada bo izplačala pet tisoč evrov odškodnine svojim vojakom, ki bi morali v sklopu modrih čelad Združenih narodov leta 1995 zaščiti Srebrenico pred nasiljem srbske soldateske, a je niso. Vojaki (nekateri od njih so bili pred leti celo odlikovani) naj bi zaradi Srebrenice imeli psihične motnje in travmatske posledice, češ da jih je svetovna javnost brez dokazov vnaprej obsodila, da niso preprečili pokola okoli osem tisoč Bošnjakov.

Dnevnik Corriere della Sera se zgraža, da so odškodnine namenili nizozemskim vojnim veteranom, sorodniki žrtev pokola pa niso prejeli nič. In to na osnovi razsodbe mednarodnega sodišča za zločine na tleh nekdanje Jugoslavije, ki je bilo mnenja, da ni mogoče naprtiti srbskim vojakom generala Ratka Mladića odgovornosti za poboje v Srebrenici. Milanski dnevnik ugotavlja, da je Nizozemska sprva priznala odgovornosti svojih vojakov (zaradi tega je tudi padla vlada premierja Wima Koka), s časom pa si je v javnem mnenju utrlo pot nasprotno prepričanje, da so bili Nizozemci dejansko po krivem obtoženi, za kar naj bi nosili odgovornost tudi oziroma predvsem mediji. Pred kratkim je na nizozemske odgovornosti v Srebrenici glasno opozoril turški predsednik Recep Erdogan, premier Mark Rutte pa mu je polemično odgovoril, da Turčija potvarja zgodovino.