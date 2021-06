Kmalu zelena luč za podvojitev krške nuklearke

Slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo takoj po potrditvi dolgoročne podnebne strategije, ki naj bi se zgodila v začetku julija, državni Gen energiji podelil energetsko dovoljenje za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK), poroča nov spletni portal N1. S tem bo prvič črno na belem napisano, da Slovenija začenja postopke za večmilijardni infrastrukturni projekt. Ideja o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) je stara že skoraj dve desetletji. V Gen energiji so od leta 2006 do leta 2018 za študije upravičenosti in izvedljivosti projekta porabili 16 milijonov evrov. Februarja lani so na ministrstvo za infrastrukturo oddali vlogo za energetsko dovoljenje. Po optimističnem scenariju bi lahko drugi blok elektrarne postavili do leta 2035, pravi vir N1.

Okoljevarstveniki že od začetka gradnje in obratovanja opozarjajo na veliko potresno nevarnost območja Krškega.

Pomembno vprašanje je tudi, ali bodo sosednje države soglašale z gradnjo. Po informacijah N1 je vlada že “tipala” njihovo razpoloženje. Hrvati, s katerimi si Slovenija zdaj deli električno energijo iz JEK, naj bi nakazali, da bi bili pripravljeni poslovno sodelovati tudi v drugem bloku. Kot trd oreh pa bi se lahko izkazala Avstrija, ki nasprotuje jedrskim elektrarnam. Slovenski spletni portal ne omenja Italije, ki je že večkrat izrazila pomisleke nad podvojitvijo krške elektrarne.