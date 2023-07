Kmečka zveza ob neurjih pisala deželni vladi

»Glede na katastrofalno škodo, ki jo je toča povzročila v nekaterih predelih dežele, predvsem na Goriškem, smatramo za potrebno, da Dežela FJK sproži tudi postopek za dodatne izredne ukrepe v pomoč kmetijstvu,« piše v pozivu, ki ga je Kmečka zveza poslala deželnemu odborniku za kmetijstvo Stefanu Zannierju. Kmetije so že dve leti pod udarom naravnih ujm, lani s sušo, letos s točo, zato jim preti finančna stiska. KZ predlaga uvedbo brezobrestnih posojil iz rotacijskega sklada in sklic izredne seje na to temo.